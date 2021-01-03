فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة لكنها لا تزيد عدد الموتى

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة.

وصرح فاوتشي لقناة "إيه بي سي" نيوز إن البريطانيين أبلغوهم -أي الأمريكيين- أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر.

وتابع أن السلالة الجديدة ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض.

Dr. Fauci says the newly identified variant of COVID-19 "seems to spread more easily," according to Britain. "But what they tell us is that it is not more virulent—in other words it doesn't make people more ill or cause more death." https://t.co/rNGGy483On pic.twitter.com/deqqHwQ1wm — ABC News (@ABC) January 3, 2021

وأشار إلى أن السلالة الجديدة أيضا، لا تسبب الموت بشكل كبير.

وقال فاوتشي إنه لم يتوقع أن تصل أعداد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المستوى، وإن الإجازات سهلت كثيرا من انتقال الفيروس، ودعا الطبيب الأشهر في أمريكا حاليا، إلى الامتثال لتوصيات السلامة العامة من أجل وقف انتشار الفيروس.

واعتبر فاوتشي أن الأمر مرعب حينما تصل الإصابات بالفيروس إلى 330 ألف إصابة يوميا، ويصل معدل الوفيات إلى ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا "لا يمكننا الهرب من الأرقام، لكنها تجعلنا نتحرك للالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة في البلاد كلها ودون استثناءات".

وجاء حديث فاوتشي للقناة، بعد ما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أرقام مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا "مبالغ فيها"، حيث تجاوزت الإصابات رقم 20 مليون والوفيات 350 ألف حالة خلال 10 أشهر من دخول كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

NEW: Dr. Anthony Fauci responds to Pres. Trump's morning tweet on COVID-19 related deaths: "The deaths are real deaths. All you need to do is go out into the trenches... that's real, that's not fake." https://t.co/kKafPs2tFM pic.twitter.com/84ypgvOcl1 — This Week (@ThisWeekABC) January 3, 2021

ورد فاوتشي على تغريدة ترامب في حديثه لقناة "إيه بي سي" بأن أرقام الوفيات حقيقية تماما، وأنه يمكن الذهاب للمستشفيات والتأكد مما تفعله الطواقم الطبية "هذا حقيقي، وليس مزيفا".