في اللحظات الأخيرة... جهود جمهورية لتأجيل المصادقة على فوز بايدن

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور تيد كروز، عن ولاية تكساس، إلى مزاعم بالتزوير والمخالفات في انتخابات 2020 التي لم يقدموا أي دليل بشأنها، والتي رفضتها المحاكم مرارا وتكرارا في جميع أنحاء البلاد، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

أدت هذه الخطوة إلى انشقاق الكتلة الحزبية في مجلس الشيوخ، حيث عبر بعض الأعضاء الجمهوريين عن معارضتهم. قالت وزارة العدل إنها لم تجد أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات، ورفضت المحاكم عشرات الدعاوى من حملة ترامب.

وسيترأس بنس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة المشتركة للكونغرس، يوم الأربعاء، حيث من المفترض أن يعلن المرشحين الذين فازوا بأغلبية أصوات الهيئة الانتخابية - الرئيس المنتخب بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس.

ومع ذلك، قال كبير موظفي بنس، مارك شورت، إن

نائب الرئيس "يشارك ملايين الأمريكيين مخاوفهم بشأن تزوير الناخبين والمخالفات في الانتخابات الأخيرة".

وكتب شورت في بيان مساء السبت: "يرحب نائب الرئيس بجهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستخدام السلطة التي يتمتعون بها بموجب القانون، لرفع الاعتراضات وتقديم الأدلة أمام الكونغرس والشعب الأمريكي في السادس من يناير".