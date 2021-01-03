مسؤول إيراني يكشف خيار واشنطن الوحيد للعودة عن استراتيجية ترامب

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأحد، عن خيار واشنطن الوحيد للعودة عن استراتيجية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد من خلالها أن رفع الحظر الكامل، نهائيا، عن بلاده، وبنحو جاد هو خيار واشنطن الوحيد للعودة عن استراتيجية "الضغوط القصوى" الفاشلة للرئيس ترامب.

America's perceptual war to magnify a trivial issue such as its return to #JCPOA will not be successful.

The complete and definitive lifting of all sanctions is Washington's sole option to correct Trump's failed strategy of maximum pressure.#ActiveResistance — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 3, 2021

وقال شمخاني:

إن حرب أمريكا الحسية لتضخيم موضوع لا قيمة له مثل عودة هذا البلد إلى الاتفاق النووي، لن تجدي نفعا.

سبق أن قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إن "الحظر على إيران تم بسعي صهيوني مع متطرفين أمريكيين وأنظمة رجعية بالمنطقة"، مطالبا بـ"بذل الجهود من أجل القضاء على الحظر الذي سعى وراءه الصهاينة والمتطرفون في أمريكا بتواطؤ الأنظمة الرجعية في المنطقة".

وشدد: "يتعين علينا بألا نسمح لهؤلاء المتآمرين ضد الشعب والقانون أن يواصلوا ممارساتهم الشريرة".