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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحي لأنصاره الواقفين خارج المركز الطبي ولتر ريد في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة 4 أكتوبر 2020

    ترامب يهاجم السلطات الصحية في أمريكا ويقول إن إصابات "كوفيد" مبالغ فيها

    © AFP 2020 / Alex Edelman
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الأرقام القياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الجديدة، والتي بلغت نحو 300 ألف حالة في الـ24 ساعة الماضية، مبالغ فيها بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض في العد.

    موسكو- سبوتنيك. وكتب ترامب على "تويتر" بعد صدور البيانات: "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه كثيرا في الولايات المتحدة بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض السخيفة في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، التي يسجل الكثير منها، عن قصد، بشكل غير دقيق ومنخفض للغاية".

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    ذهب ترامب إلى الادعاء بأن السلطات الصحية أخطأت في تشخيص الأمراض الأخرى على أنها "كوفيد 19"، قائلا: "عندما تكون في شك، أطلق عليها اسم كوفيد".

    وفقا للأرقام التي قدمتها جامعة "جونز هوبكنز"، والتي تُحصي البيانات من السلطات الصحية الحكومية والمستشفيات، تم تسجيل ما مجموعه 299 ألف حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

    هذا يقفز بالولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20.5 مليون حالة مسجلة، أي ما يقرب من ضعف حالات الهند التي تأتي في المرتبة الثانية لأكثر البلدان تسجيلا للإصابات.

    على جانب آخر، قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة، لكنه حذر في الوقت ذاته من الارتفاع الكبير لمعدل الإصابات الجديدة.

    وأضاف فاوتشي أن البريطانيين أبلغوهم -أي الأمريكيين- أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، مشيرا إلى أنه رغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، مؤكدا أنها أيضا، لا تسبب الموت بشكل كبير.

    واعتبر فاوتشي أن الأمر مرعب حينما تصل الإصابات بالفيروس إلى 300 ألف إصابة يوميا، ويصل معدل الوفيات إلى ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا "لا يمكننا الهرب من الأرقام، لكنها تجعلنا نتحرك للالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة في البلاد كلها ودون استثناءات".

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, فيروس كورونا
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