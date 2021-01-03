هيئة حماية المستهلك الروسية تقيم قرار إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأربعاء، إن مسألة رفع القيود عن أولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا تحتاج إلى حل مع مراعاة المعلومات المتعلقة بمدة استمرار الاستجابة المناعية بعد التطعيم.

جاء ذلك في رسالة نشرت على قناة "ستوب كورونا فيروس" في موقع تيليغرام.

في الوقت نفسه، دعت الهئية إلى "استخدام وثائق تؤكد بيان التطعيم"، (جوازات سفر لمتلقي اللقاح).

كما حذرت من أن الكحول يخلق عبئًا متزايدًا على الجسم ويؤثر على تكوين استجابة مناعية، لذلك من الأفضل رفضه خلال فترة التطعيم.

كما هو مذكور في الرسالة، يجب فحص الراغبين في التطعيم من قبل الطبيب، من أجل تحديد موانع الاستعمال في يوم الإجراء، ويتم إجراء مسح وفحص، مع مراعاة البيانات التي تم جمعها، يمكن وصف الاختبارات اللازمة للمرضى.

وأضاف القسم أن فترة الحفاظ على المناعة بعد الإصابة بالمرض تعتمد على العديد من العوامل ويمكن أن تختلف بشكل كبير. في الوقت نفسه، فإن احتمال انخفاض المناعة بعد ستة أشهر مرتفع نسبيًا. ومع ذلك، فإن حقيقة العدوى المنقولة ووجود الأجسام المضادة ليست مدرجة في قائمة موانع التطعيم.

وأشارت الهيئة إلى أن التطعيم سيساعد في تقوية المناعة.

التطعيم في روسيا

في بداية شهر ديسمبر، بدأ التطعيم المدني ضد فيروس كورونا في روسيا، وتم تسليم الكثير من الجرعات إلى جميع المناطق.

بادئ ذي بدء، بدأوا في تطعيم الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر الرئيسية: الأطباء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، وبعد ذلك تم استكمال التطعيم على موظفين حكوميين والمؤسسات الثقافية ومؤسسات التجارة والخدمات والنقل والطاقة والصناعة والإعلام ومجمع البناء والمتطوعين وطلاب الجامعات الكليات.

وسيفتح باب التسجيل لتلقيح موظفي القطاع المصرفي والمالي والهيئات الحكومية ومؤسسات الميزانية في 4 يناير.

يمكن تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إذا لم يكن لديهم أمراض مزمنة مدرجة في قائمة موانع الاستعمال، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يومًا الماضية ولم يصابوا بمرض العدوى التنفسية الحادة. ولا يجوز التطعيم للنساء الحوامل والمرضعات.