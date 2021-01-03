مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتجه إلى الأردن والجزائر والمغرب

يتجه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى الأردن والجزائر والمغرب في الفترة من 3 إلى 12 يناير.

وكشف موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أنه:

"يسافر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى الأردن والجزائر والمغرب في الفترة من 3 إلى 12 يناير لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني مع قادة الحكومة".

وأضاف الموقع: "خلال رحلته، سيؤكد مساعد وزيرة الخارجية شنكر على التزام الولايات المتحدة العميق بتعزيز الرخاء الاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر زار لبنان والمغرب والمملكة المتحدة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.