بومبيو: إدارة ترامب أتبعت أشد السياسات صرامة تجاه روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب اتبعت أشد السياسات صرامة تجاه روسيا مقارنة بالسياسات الأخرى.

وكتب بومبيو على صفحته على تويتر "لم تنتهج أي إدارة مثل هذه السياسة الصارمة تجاه روسيا كما فعلنا، لا كلام آخر يمكن أن يقال.. انظروا إلى الحقائق".

وقال بومبيو: "منذ عام 2017 ، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أكثر من 365 هدفا روسيا". ووفقًا له، كان هذا ردا على "الأعمال المزعزعة للاستقرار والعدوانية من جانب روسيا في أوكرانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

في وقت سابق، قال مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي روبرت أوبراين إن السلطات الأمريكية، في رأيها، فرضت الكثير من العقوبات ضد روسيا لدرجة أنه لم يتبق لها عمليا أي أهداف لفرض قيود إضافية.

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية. وبدأت الدول الغربية منذ بداية الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على شخصيات روسية، بسبب عودة شبه جزيرة القرم لروسيا، وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات، باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، لتنال القطاع المالي والدفاعي والطاقة.