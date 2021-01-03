ترامب يعلن مشاركته في احتجاجات على تأكيد فوز جو بايدن بالانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيحضر الاحتجاجات في العاصمة واشنطن يوم 6 يناير/ كانون الثاني، تزامنا مع تصديق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وشارك ترامب مقطع فيديو على "تويتر" يشجع فيه أنصاره على الاحتجاج على نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني وقال إنه سيكون هناك. جلسة الكونجرس المشتركة لفرز الأصوات الانتخابية هي إجراء روتيني وتمثل الخطوة الأخيرة في التأكيد على فوز بايدن.

I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

لا يزال ترامب يرفض التنازل عن السباق ويواصل تقديم مزاعم لا أساس لها حول تزوير الأصوات، والتي رفضتها باستمرار محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية وكذلك وزارة العدل.

تضغط مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحاليين والمنتخبين لتأجيل اعتماد فوز بايدن يوم الأربعاء، وهو جهد من غير المرجح أن يغير حصيلة أصوات الهيئة الانتخابية التي فاز بها بايدن 306 مقابل 232 لترامب.

يخطط المتظاهرون للتجمع عند نصب واشنطن وفريدم بلازا ومبنى الكابيتول. تعهدت مجموعة "The Proud Boys"، وهي جماعة يمينية متطرفة روجت للعنف، بالحضور في وضع التخفي، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

أصبحت عاصمة الولايات المتحدة ساحة لاحتجاجات عنيفة على مدى الأشهر القليلة الماضية. تجمع الآلاف من أنصار ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في العاصمة.

كما اشتبك المتظاهرون خلال مسيرات في ولاية واشنطن وواشنطن العاصمة في ديسمبر/ كانون الأول بشأن نتائج الانتخابات والعنصرية والقيود الوبائية. تعرض 4 أشخاص على الأقل للطعن في العاصمة بعد تجمع مؤيد لترامب.