الجيش الإيراني يتحدث عن قائد كان سبب الانتصار في الحرب مع صدام حسين

كشف قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زاده، عن دور كبير قامت به شخصية عسكرية إيرانية في الحرب مع صدام حسين.

ونقلت كالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن نصير زاده حديثه عن الدور الذي به قائد القوى الجوية الإيرانية الأسبق منصور ستاري في الذكرى السادسة والعشرين لوفاته، حيث قال: إن "ستاري استخدم خلال مرحلة الدفاع المقدس (الحرب بين العراق وإيران في زمن الرئيس العراقي صدم حسين) خططا وبرامج تكتيكية وفنية جيدة جدًا، قادت إلى انتصار مقاتلي الإسلام"، على حد تعبيره.

واعتبر قائد القوى الجوية الإيرانية أن الإجراءات التي قام بها ستاري خلال عملية "الفجر 8" أدت إلى تحقيق الانتصار الإيراني، على حد وصفه.

ونوه نصير زاده إلى أن الإجراءات التي قام بها ستاري "أدت إلى الانتصار" وأنه كان لدى ستاري در كبير بعد انتهاء الحرب، حيث وضع أفكارا "عظيمة" واستراتيجية في المجال الإداري "أدت إلى إنشاء بنية تحتية جيدة في سلاح الجو ساهمت في تحقيق نجاحات وإنجازات قيمة لهذه القوة اليوم".

واعتبر قائد القوى الجوية أن "صناعة الطائرة وأجزائها المتطورة وكذلك المعدات الجوية المتطورة في سلاح الجو هي من نتاجات"، القائد السابق ستاري".

وتعقيبا على وجود تحركات عسكرية في المنطقة، قال قائد القوى الإيرانية إن سلاح الجو الإيراني "لا يعير اهتماما لتحركات الأعداء العرضية ومستعد دائمًا للرد على أي تطاول".