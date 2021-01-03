انفجار في محيط تمركز للقوات السعودية في اليمن

وقع انفجار، مساء اليوم الأحد، في محيط مقر لجنة عسكرية سعودية في محافظة أبين جنوبي اليمن، ولم يخلف أي ضحايا في صفوف العسكريين السعوديين أو اليمنيين.

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب ثانوية في مدينة شُقرة شرقي مدينة زُنجبار مركز المحافظة الساحلية، تتخذها اللجنة العسكرية السعودية لمراقبة وقف إطلاق النار مقرا لها.

وأكد أن الانفجار لم يخلف ضحايا في صفوف العسكريين السعوديين أو اليمنيين. كما أشار إلى تكثيف انتشار القوات اليمنية بعد الانفجار في محيط المبنى الذي يعد مقر قيادة لها في مدينة شُقرة الساحلية.

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد السفير السعودي الفصل بين قوات الطرفين في أبين، ونقلها بإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

يتبع...