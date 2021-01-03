صحيفة تنشر تسجيلا يضغط فيه ترامب على مسؤول لتغيير نتيجة انتخابات جورجيا

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطا على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا لتوفير أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مسجلة، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقتطفات منها على موقعها الإليكتروني اليوم الأحد.

واستمرت المكالمة التي دارت بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر، نحو ساعة.

وقالت الصحيفة إن ترامب راوح في حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن رافينسبرجر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.

وبحسب مقتطفات من المكالمة، فقد قال ترامب: "مواطنو جورجيا غاضبون.. الناس في البلاد غاضبون... ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)".

يذكر أن جورجيا واحدة من عدة ولايات حاسمة خسرها ترامب لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.