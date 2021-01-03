متمردون يعتقد أنهم مدعومون من الرئيس السابق يقتحمون مدينة بجمهورية أفريقيا الوسطى

قالت أربعة مصادر أمنية وإغاثية، إن "مقاتلين متمردين في جمهورية أفريقيا الوسطى هاجموا بلدة تشتهر بتعدين الألماس واحتلوا مناطق بها، وذلك قبل يوم من إعلان السلطات نتائج الانتخابات الرئاسية".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، في بيان، إن خمسة متمردين على الأقل قتلوا وأصيب جنديان بالجيش في اشتباكات في بانجاسو التي تقع على الحدود الجنوبية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشن المتمردون، الذين تقول الحكومة والأمم المتحدة،

إنهم مدعومون من الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي، هجوما الشهر الماضي بعد أن رفضت المحكمة الدستورية ترشيح بوزيزي لمنافسة الرئيس فوستان آركانج تواديرا في انتخابات، الأحد الماضي.

وينفي حزب بوزيزي رسميا العمل مع المتمردين، لكن البعض في الحزب أشار إلى أنهم يعملون معا.

وقالت المصادر لـ"رويترز"، إنه بعد ساعات من القتال اليوم الأحد، دخل مقاتلو تحالف الوطنيين من أجل التغيير إلى بانجاسو بعد العصر، لكن لم يتضح إلى أي مدى سيطروا على البلدة.

وقال مصدران، إن "جنود الجيش احتموا بقاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في بانجاسو".

وأكد متحدث باسم الجيش، أنه "لا يملك معلومات عن الوضع في بانجاسو. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للتعليق".

وأشارت البعثة في بيانها في وقت سابق من اليوم إلى، أن المتمردين هاجموا بانجاسو حوالي الخامسة والنصف صباحا، وأن قوات حفظ السلام التابعة لها تدخلت لدعم الجيش.

وأضافت أن القتال توقف حوالي الساعة العاشرة صباحا لكن الوضع ظل "متوترا". وقالت البعثة إن مقاتلي تحالف الوطنيين من أجل التغيير هاجموا أيضا مدينة دامارا مسقط رأس تواديرا على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة بانجي أمس السبت.