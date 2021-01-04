البنتاغون: حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" ستبقى في مياه الخليج بسبب التهديدات الإيرانية

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، إن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز، التي كان من المقرر سحبها، ستبقى في مياه الخليج بعد "التهديدات الأخيرة" من الجانب الإيراني.

وقال ميلر، في بيان، "بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين في الحكومة الأمريكية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة الانتشار الروتينية".

وأضاف أن "حاملة الطائرات نيميتز ستبقى الآن في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية. ولا ينبغي لأحد أن يشك في عزيمة الولايات المتحدة الأمريكية".

وتقوم الحاملة نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، إلا أن وسائل إعلام أمريكية أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار "تخفيف التصعيد" مع طهران لتجنب نشوب صراع مع واشنطن في الأيام الأخيرة المعدودة للرئيس دونالد ترامب في منصبه.