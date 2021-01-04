السلطات اليابانية تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، عن موعد بدء تطعيم سكان البلاد ضد فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية قال سوجا :"تستعد الحكومة لبدء تطعيم لسكان، قبل الأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير/شباط. نحن نعتزم البدء بالمسنين والعاملين في المجال الطبي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يخطط أيضًا لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أن اليابان سجلت نحو 3000 وفاة وأكثر من 210 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.