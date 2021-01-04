تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 16504 حالة إصابة و 214 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لقناة "إن دي تي في" المحلية، بلغ العدد الإجمالي لمرضى "كوفيد – 19" في البلاد ما يزيد عن 10.3 مليون شخص وتوفي نحو 150 ألف شخص.

ووافقت الحكومة الهندية، يوم السبت الماضي على استخدام لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاح الأول تقوم شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد بتطويره، بينما الثاني يتولى تطويره معهد حكومي.

وتسعى الحكومة الهندية لتطعيم 300 مليون شخص من السكان البالغ عددهم 1.35 مليار خلال ستة أو ثمانية أشهر، بداية من العام الحالي.