كوريا الجنوبية توسع نطاق الحظر على التجمعات ليشمل كل البلاد لمكافحة كورونا

وسعت كوريا الجنوبية نطاق الحظر على التجمعات الخاصة لأكثر من أربعة أفراد ليشمل كل أنحاء البلاد.

كما مددت كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "رويترز"، فترة تطبيق إجراءات غير مسبوقة، لتحقيق التباعد الاجتماعي في منطقة سيئول، مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد الألف من جديد.

وتشهد كوريا الجنوبية زيادة في حالات العدوى في أحدث موجة لتفشي المرض التي أدت لارتفاع حاد في الوفيات.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 1020 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الأحد، مما رفع الإجمالي إلى 64264 مصابا توفي منهم 981 مريضا.

وسجلت البلاد 657 حالة فقط مطلع الأسبوع. وقال مسؤول في قطاع الصحة إن السلطات تعمل على احتواء الموجة الثالثة.

وتشمل إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في سيئول والمناطق المحيطة قيودا على الكنائس والمطاعم والمقاهي ومنتجعات التزلج وأماكن أخرى.

ودعا تشونج سي- كيون رئيس وزراء البلاد لبذل جهود شاملة استعدادا لبرنامج التحصين للوقاية من المرض.

كما حث في اجتماع للحكومة وزارتي الصحة والنقل والمعنيين بالعملية على المساعدة في إسراع وتيرة التطعيم حتى لا تواجه مشكلات شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية.