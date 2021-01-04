اختصاصية أمراض معدية تعلن عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم

كشفت رئيسة الاتحاد الدولي لخبراء الأمراض المعدية والموظفة السابقة في وزارة الصحة الروسية، إيرينا شيستاكوفا، لوكالة "سبوتنيك" عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم.

وقالت شيستاكوفا اليوم الاثنين: "في السنوات 2 - 2.5 المقبلة، سيتغير الوضع في العالم. أعتقد أنه بحلول منتصف عام 2022، أعتقد أن الوضع سيتغير في كل مكان في العالم.. أعني، أن الفيروس التاجي لن يكون ذو أهمية كبيرة كما هو الآن".

في المقابل أشارت إلى أن هذا لن يكون ممكنًا إلا بتطعيم السكان وتصنيع أدوية فعالة ضد فيروس كورونا.

من جانبه أكد مدير المركز القومي للبحوث للأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جونزبورغ أن تطعيم السكان هو الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا.

في الوقت نفسه أعرب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في ووقت سابق عن أمله في أن يهدأ الوضع مع فيروس كورونا بحلول منتصف العام المقبل.