إيران ترد لأول مرة على قرار إعادة حاملة الطائرات الأمريكية إلى مياه الخليج

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "قرار البنتاغون إعادة حاملة الطائرات "مينيتز" إلى الخدمة مجددا في مياه الخليج"، مشيرة إلى أن "طهران تتابع التحركات الأمريكية العسكرية في المنطقة".

وحول تقرير البنتاغون بشأن عودة حاملة الطائرات الأمريكية إلى الخليج والأخبار التي أشارت إلى توجيه رسالة من الإمارات لطهران بأنها لا دور لها في التطورات الأخيرة بالمنطقة، قال خطيب زادة، إن "إجراءات وتحركات وبعض الأعمال الشريرة التي تقوم بها أمريكا ليست خافية عن أنظارنا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا في المنطقة والعراق وأنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة".

وتابع المتحدث: "إننا نشهد الآن دور عناصر وحلفاء الكيان الصهيوني في إثارة بعض التوترات خاصة في العراق، وبطبيعة الحال فإن جوابنا هو أننا لا نسعى وراء التوتر لكننا لن نتردد لحظة في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وبلدنا وسنرد بكل حزم".

وحول الملف المشترك بين إيران والعراق حول اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قال إن "القائد سليماني اغتيل بأمر من رئيس دولة أخرى (ترامب) حينما كان في زيارة رسمية العراق لذا فإن الحكومة العراقية لها مسؤولية في هذا الجانب وقد عملنا بعض الأمور بصورة مشتركة وسنستمر في ذلك".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.