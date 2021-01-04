الكشف عن نسبة متقني العبرية من الإسرائيليين

أصدر المركز الإسرائيلي للإحصاء تقريرا، حول نسبة إتقان الإسرائيليين بما في ذلك المواطنين العرب للغة العبرية.

التقرير صدر اليوم الإثنين، بمناسبة "يوم اللغة العبرية" الذي تحييه إسرائيل في الخامس من يناير/كانون الثاني من كل عام والذي يصادف غدا الثلاثاء.

وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن 8.6% من اليهود البالغين 65 عاما فما فوق في إسرائيل لا يعرفون على الإطلاق القراءة باللغة العبرية، مقابل نحو 0.5% من المرحلة العمرية بين 20 إلى 44 عاما.

ويظهر التقرير أن 72% من الإسرائيليين البالغين 20 عاما فما فوق يتحدثون العبرية بطلاقة، و13% يتحدثونها بشكل جيد، و8.2% بشكل متوسط، و7.4% يتحدثون العبرية بمستوى متدن أو لا يعرفون الحديث بها على الإطلاق.

ومن بين السكان العرب، لوحظ انخفاض مستوى إتقان العبرية، حيث يتحدثها بطلاقة فقط نحو ثلث السكان (32%)، فيما يتحدث العبرية بمستوى متوسط أو ضعيف أو لا يتحدث بها على الإطلاق 43% من المواطنين العرب.

وتصل نسبة الرجال العرب الذين يتحدثون العبرية بشكل جيد أو جيد جدا 67% مقابل 46% بين النساء العربيات في إسرائيل.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21% من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.