الكشف عن نسبة متقني العبرية من الإسرائيليين

التقرير صدر اليوم الإثنين، بمناسبة "يوم اللغة العبرية" الذي تحييه إسرائيل في الخامس من يناير/كانون الثاني من كل عام والذي يصادف غدا الثلاثاء.
وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن 8.6% من اليهود البالغين 65 عاما فما فوق في إسرائيل لا يعرفون على الإطلاق القراءة باللغة العبرية، مقابل نحو 0.5% من المرحلة العمرية بين 20 إلى 44 عاما.
ويظهر التقرير أن 72% من الإسرائيليين البالغين 20 عاما فما فوق يتحدثون العبرية بطلاقة، و13% يتحدثونها بشكل جيد، و8.2% بشكل متوسط، و7.4% يتحدثون العبرية بمستوى متدن أو لا يعرفون الحديث بها على الإطلاق.
ومن بين السكان العرب، لوحظ انخفاض مستوى إتقان العبرية، حيث يتحدثها بطلاقة فقط نحو ثلث السكان (32%)، فيما يتحدث العبرية بمستوى متوسط أو ضعيف أو لا يتحدث بها على الإطلاق 43% من المواطنين العرب.
وتصل نسبة الرجال العرب الذين يتحدثون العبرية بشكل جيد أو جيد جدا 67% مقابل 46% بين النساء العربيات في إسرائيل.
وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21% من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.
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