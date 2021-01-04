"قادمة من السعودية"... الحرس الثوري يكشف تفاصيل السفينة التي أوقفها في الخليج

كشفت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وأوقفتها في منطقة الخليج، بدعوى تلويثها للبيئة".

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".

من جانبها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الطاقم الأجنبي المحتجز من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار"، مشيرة إلى أنه تم رصد تحرك السفينة إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية في بندر عباس".

تكمیلی | كشتی متعلق به كره جنوبی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شده است#توقیف_کشتیhttps://t.co/aVTKu3SK7M pic.twitter.com/UAytxLtMd9 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2021

​وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، إيقاف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج. وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك".