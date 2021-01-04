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    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    وزارة الصحة: صربيا تتلقى 2400 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" خلال أسبوع

    © Sputnik . Pavel Lvov
    العالم
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    لقاح "سبوتنيك V" (41)
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    قال ميرساد جيرليك، وزير الدولة (المقرب من نائب وزير الصحة) ، إن صربيا ستُستخدم 2400 جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" في غضون أسبوع، وربما يبدأ في 5 يناير/كانون الثاني.

    بدأ التطعيم في صربيا في 24 كانون الأول/ديسمبر بلقاح أمريكي-ألماني أنتجته شركتا فايزر وبيو إن تك.

    بالمقابل، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الصنع في 30 ديسمبر/كانون الأول.

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    وقال جيرليك لوكالة "تانيوج" المحلية، "نخطط لتطعيم حوالي 11 ألف شخص بحلول نهاية الأسبوع، وسوف نرسل نصف العاملين الصحيين، لمراكز الشيخوخة ومؤسسات الحماية الاجتماعية".

    وقال متحدث باسم وزارة الصحة "في غضون أسبوع، سنستخدم أيضًا ما يصل إلى 2.4 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، ومن المحتمل أن يتم إرسال جزء منها للاستخدام غدًا".

    وفقا لوزير الدولة للصحة، من المخطط في المرحلة الأولى تطعيم 720 ألف مقيم في صربيا من العاملين في المجال الطبي، وأقسام دور رعاية المسنين ومؤسسات الضمان الاجتماعي، والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة.

    في وقت سابق، تم تسليم أول 4875 جرعة من اللقاح من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيو إن تك" بالطائرة إلى مطار بلغراد ثم إرسالها إلى معهد "تورلاك" لعلم الفيروسات واللقاحات.

    ووعد الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أنه ورئيس الوزراء آنا برنابيتش ووزيرة العمل والحماية الاجتماعية داريا كيسيتش تيبافسيفيتش سيحصلون على لقاحات من مختلف الشركات المصنعة من أجل "تعزيز ثقة المواطنين في اللقاحات".

    الموضوع:
    لقاح "سبوتنيك V" (41)
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
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