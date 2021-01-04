إعلام: الملياردير الصيني جاك ما اختفى بعد دعوته للإصلاح

ذكرت وسائل إعلام غربية أنه يشتبه في أن الملياردير الصيني جاك ما أصبح في عداد المفقودين إثر دعوته للإصلاح الاقتصادي.

وقال موقع "Yahoo Finance"، في تقرير له إن مؤسس شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، لم يظهر علنا منذ أكثر من شهرين.

وأشار الموقع إلى أن عدم ظهور الملياردير الصيني طوال هذه الفترة أثار تكهنات حول مكانه.

ولفت الموقع في التقرير الذي أعاد نشره موقع " Foxbusiness" إلى أن اختفاء أحد أغنى الرجال في الصين جاء بعد أن دعا إلى الإصلاح الاقتصادي في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول في شنغهاي.

وكان الملياردير الصيني قد قال في الخطاب إن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي"،

وأوضح الموقع أن جاك ما كان من المفترض أن يشارك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الحلقة النهائية من برنامج "Africa's Business Heroes" وهو مسابقة لأصحاب المشاريع الأفارقة، ولكن تم استبداله بمسؤول تنفيذي في شركة "علي بابا".

وتواجه شركات الخدمات المالية "علي بابا" و" آنت جروب"، المملوكة للملياردير الصيني رقابة من الحكومة الصينية بعد خطاب جاك ما.كما تواجه "علي بابا" تحقيقا لمكافحة الاحتكار بدأ في ديسمبر/ كانون الأول، بينما تم تعليق الاكتتاب العام الأولي لـ "آنت جروب".