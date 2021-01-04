المكسيك تحتفل بمرور 500 سنة على تأسيسها

تحتفل المكسيك، اليوم الإثنين، بمرور 500 عام على تأسيسها، حيث زينت الممرات المائية بمكسيكو سيتي بألوان زاهية مبهجة.

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن "عام 2021 سيكون "عام الاستقلال والعظمة " للمكسيك، حيث لن يتم الاحتفال بمرور 500 عام على تأسيس مكسيكو سيتي فحسب ولكن أيضا على مرور 200 عام منذ استقلال المكسيك عن إسبانيا".

وقالت مديرة التسويق والاتصالات في مكسيكو سيتي، بولينا فيلترين، إنه "سيكون عام 2021 عاما رائعا للمدينة، فهي مدينة ترحب بالجميع وتوفر موطنا للأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات، مما أدى إلى هجين ثقافي فريد".

وأضافت: "آمل أن يصبح هذا سببا آخر للمسافرين الدوليين والمحليين ليأتوا للاحتفال معنا".

ويتوافد الكثير من الزوار على المقاصد الساحلية مثل تولوم أو كابو، ويتم تقديم مجموعة من الخبرات في مكسيكو سيتي أكثر من مجرد ارتداء ملابس السباحة وتناول المشروبات عند حمام السباحة، بحسب موقع "ترافل +ليجير".

ويمكن للركاب في مكسيكو سيتي، زيارة الممرات المائية في سوتشيميلكو، وشراء المشروبات والذرة المسلوقة أو يدفعون مبلغا قليلا حتى تعزف لهم إحدى فرق "المارياتشي".

وفي شمال شرقي سوتشيميلكو، توجد المدينة التي تم هجرها لأكثر من قرن قبل أن يصل إليها شعب "الأزتيك" قبل 700 عام. وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير عن البناة الأوائل بهذه المدينة، فقد تم حل بعض الألغاز مؤخرا منذ ست سنوات، عندما تم اكتشاف 75 ألف قطعة أثرية.وبعد صعود نحو 250 درجة إلى أعلى هرم الشمس، حيث يمكن الاستمتاع بالغداء تحت مستوى سطح الأرض في "لا جروتا" وهو مطعم داخل كهف يستخدم تقنيات الطهي ما قبل الاستعمار الإسباني ومكونات محلية لإعداد أطباق شهية.