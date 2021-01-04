إيران: لدينا القدرة على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن 20%

أعلنت إيران اليوم الاثنين أن لديها القدرة على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن 20 بالمئة وأنها تدرس ذلك.

طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، للتلفزيون الرسمي، إن "إنتاج اليورانيوم المخصب على مستوى 20% يحتاج 24 ساعة، لكن مع التقنيات الحديثة، انخفضت هذه المدة لـ 12 ساعة، وبدأنا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".

وتابع كمالوندي:" لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم عند نسب أعلى من 20٪ بسهولة، ونقوم بدراسة ذلك".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان طهران العمل على الوصول لنسبة العشرين بالمئة، وهو ما يٌخشى أن يمثل خطوة نحو تصنيع سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات مع وكالة "مهر" اليوم: "بدأت قبل دقائق عملية تخصيب اليورانيوم في مجمع فوردو بمستوى 20%"، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار البرلمان".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، طالب بإشراف دولي على عملية رفع تخصيب اليورانيوم لديها. وقال إنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

وكان رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أبلغ مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأقرت إيران، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قانونا لزيادة تخصيب اليورانيوم، ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، والتي اتهمت فيه إسرائيل بالضلوع في مقتله.