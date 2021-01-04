جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل ويطالب مواطنيه التزام المنازل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الإثنين، فرض إغلاق جديد في مختلف أنحاء إنجلترا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا.

وقال جونسون في خطاب تلفزيوني "يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفيروس المتحور.. هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل".

وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير، كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتبارا من الغد، في حين أن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول، داعيا المواطنين إلى اتباع القواعد الجديدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد صرّح يوم أمس، في مؤتمر صحفي، بأنه "ربما نحتاج للقيام بإجراءات أكثر صرامة في الأسابيع القليلة المقبلة. وأعتقد أن الجميع متفهم لهذا الأمر".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا، ارتفع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة من السنة، ويرجع ذلك إلى ظهور نوع جديد متحور من فيروس "كورونا" أكثر عدوى وأسرع انتشارا. مما استدعى من الحكومة البريطانية فرض إغلاق لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت بريطانيا إلى غاية الآن، مليونين و654 ألف و779 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و75 ألف و24 حالة وفاة.