"الابتزاز النووي"... أمريكا توجه اتهاما جديدا إلى إيران

انتقدت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إعلان إيران بدء عملية زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ، واصفة الخطوة بأنها أحد أشكال "الابتزاز النووي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو، محاولة واضحة لزيادة حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة ستستمر بالفشل"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

جاء ذلك ردا على سؤال حول تصريح إيران بأنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة نووية تحت الأرض. هذه النسبة أعلى بكثير من الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلت عنه واشنطن.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، للتلفزيون الرسمي، إن "إنتاج اليورانيوم المخصب على مستوى 20% يحتاج 24 ساعة، لكن مع التقنيات الحديثة، انخفضت هذه المدة لـ12 ساعة، وبدأنا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".

وتابع كمالوندي: "لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم عند نسب أعلى من 20٪ بسهولة، ونقوم بدراسة ذلك". يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان طهران العمل على الوصول لنسبة العشرين بالمئة، وهو ما يُخشى أن يمثل خطوة نحو تصنيع سلاح نووي.

وأبلغ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.