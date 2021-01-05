أول تحرك من كوريا الجنوبية عقب احتجاز طهران ناقلة نفط في مضيق هرمز

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى سيئول، سعيد بادامشي شابستاري، للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وأعرب كو كيونغ سوك، مدير دائرة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الكورية الجنوبية، أثناء لقائه السفير الإيراني، عن "أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" يوم أمس"، مطالبا بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت، وذلك حسب وكالة "يونهاب".

من جانبه، أكد السفير الإيراني، أن "جميع البحارة بأمان"، مشيرا إلى أنه "لا داعي للقلق على سلامتهم"، فيما لم يعلق على أسباب الاحتجاز، وموعد الإفراج عن ناقلة النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن "سيؤول تعتزم إرسال وفد لإيران للمطالبة بإطلاق سراح الناقلة الكورية التي أعلن عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لها أمس الاثنين قرب مضيق هرمز"، غداة إرسال، وحدة لمكافحة القرصنة إلى مياه الخليج.

وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان لها، أن "السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة مواد كيميائية كورية جنوبية في مياه قبالة عُمان وطالبت بالإفراج الفوري عنها".وقالت الوزارة، إن "القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في مضيق هرمز أُرسلت إلى المنطقة"، مطالبة "بالإفراج عن الناقلة المواد الكيميائية التي احتجزتها إيران".

وكانت إيران قد أعلنت أمس، إيقاف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج. وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك".

كما كشفت البحرية الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وأوقفتها في منطقة الخليج، بدعوى تلويثها للبيئة". وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".