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    الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج

    إيران تنشر فيديو احتجاز الحرس الثوري سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية في الخليج

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    كشفت الشركة المالكة للسفينة الكورية الجنوبية، المحتجزة من قبل إيران، اليوم الثلاثاء، عن "تفاصيل اقتحام قوات الحرس الثوري الإيراني لناقلة الكيماويات".

    وأعلنت الشركة، أن "القوات الإيرانية أعلنت في البداية عزمها فحص السفينة، قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية"، موضحة أن "القوات الإيرانية أجبرت القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية، علما أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول".

    ونشر التلفزيون الإيراني، مقاطع فيديو، تظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تحتجز ناقلة النفط الكورية الجنوبية وترافقها في الخليج، مشيرا إلى أنه "تم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان" بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.

    واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى سيئول، سعيد بادامشي شابستاري، للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

    وأعرب كو كيونغ سوك، مدير دائرة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الكورية الجنوبية، أثناء لقائه السفير الإيراني، عن "أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" يوم أمس"، مطالبا بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت. من جانبه، أكد السفير الإيراني، أن "جميع البحارة بأمان"، مشيرا إلى أنه "لا داعي للقلق على سلامتهم".

    وكانت إيران قد أعلنت أمس، إيقاف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج. وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك".

    كما كشفت البحرية الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وأوقفتها في منطقة الخليج، بدعوى تلويثها للبيئة". وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, الحرس الثوري الإيراني, إيران
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