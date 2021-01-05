إسرائيل تعطي ترخيصا جديدا للقاح أمريكي ضد فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" أخذت الموافقة الرسمية من السلطات الرسمية الإسرائيلية لاستخدام لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزارة الصحة الإسرائيل​ية سمحت باستخدام لقاح شركة "مودرنا" الأمريكي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، وبهذه الخطوة تكون إسرائيل قد أعطت ترخيصا جديدا للقاح أمريكي ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان لها أن "وزارة الصحّة الإسرائيلية طلبت ستة ملايين جرعة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في كانون الثاني/ يناير الحالي".

وكانت قد حصلت "مودرنا" على ترخيص للقاحها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتجري حاليًّا مراجعة التراخيص الإضافيّة في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا وبريطانيا.