طهران تستبعد إقدام واشنطن على مغامرة جديدة

استبعدت إيران إقدام الولايات المتحدة على محاربتها في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حاليا، وأكدت أنها لن تكون البادئة بالحرب.

طهران- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "نستبعد أن تخطئ أمريكا في حساباتها وتدخل مغامرة جديدة، فهي تدرك قوة الردع الدفاعية لإيران، وما يشاع في الإعلام هو حرب إعلامية لإثارة التوتر لمصلحة البعض في المنطقة".

وتابع ربيعي "طهران لن تكون البادئة بالحرب، لكنها ستدافع بكل قوتها عن مصالحها الوطنية وحدود البلاد".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ باليستية.

وازدادت حدة التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران مع حلول الذكرى الأولى للاغتيال، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عن إصرارهم على الثأر لمقتل سليماني، وإعلان الولايات المتحدة تواجد قطع بحرية عسكرية لها بمنطقة الخليج لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الإيرانية.