العثور على جثث 4 مهاجرين بالقرب من جزر الكناري

قال حرس السواحل الإسباني، اليوم الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني إنه عثر على جثث أربعة مهاجرين قرابة جزر الكناري.

وأوضح حرس السواحل الإسباني، بحسب وكالة "رويترز" أنه عثر بجانب جثث المهاجرين الأربعة على ثلاثة آخرين يتلقون العلاج من حروق شمس حادة، بعد وصول قاربهم إلى جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري.

وكان 47 مهاجرا إجمالا بالقارب.

وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في 2020 لأكثر من ثمانية أمثال ما كان عليه في 2019 بعد أن دفع تفشي جائحة كوفيد-19 وأثره على قطاع السياحة وقطاعات أخرى في شمال القارة الأفريقية وفي أفريقيا جنوب الصحراء أعدادا أكبر للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مئات باتوا في عداد المتوفين أو المفقودين العام الماضي، خلال عبورهم إلى الجزر الإسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي في قوارب متهالكة ومكتظة غالبا.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن أرخبيل الكناري استقبل 23 ألف مهاجر، من بينهم آلاف المغاربة، بزيادة 880% عن عام 2019، وهو رقم لم يتم الوصول إليه مطلقًا في آخر 14 عامًا.

ويحتلّ المغاربة المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين إلى جزر الكناري بنسبة 51%، بينما ترجع النسبة المتبقية إلى دول من جنوب الصحراء الكبرى، مثل مالي وغينيا كوناكري وساحل العاج.