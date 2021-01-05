غانتس يعلق على قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ 20%

أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بأول تصريح له بشأن إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

جاء ذلك خلال تفقد غانتس لوحدة "شايطيت "13 وهي وحدة كوماندوز بحرية بقاعدة عتليت البحرية على ساحل البحر المتوسط، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال غانتس "نعلم أن إيران تواصل تأجيج المنطقة بعدم الاستقرار واختارت رفع تخصيبها (لليورانيوم) لـ 20%".

وتابع "إيران تحدي عالمي وإقليمي، ونحن أعيننا مفتوحة".

وأمس الإثنين، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار الإيراني بقوله: "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أراضيه، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري".

وأكد نتنياهو في مقطع متلفز أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية".

بالفيديو: تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قرار إيران رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة %20. هذا هو خرق سافر ومطلق لالتزاماتها والتفسير الوحيد لذلك هو اعتزامها إنتاج الأسلحة النووية. إسرائيل لن تسمح لإيران بالقيام بذلك. pic.twitter.com/hlcjQRus2D — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 4, 2021

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، لوكالة "مهر" قائلا "بدأت قبل دقائق عملية تخصيب اليورانيوم في مجمع فوردو بمستوى 20%"، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار البرلمان".

وسبق أن طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بإشراف دولي على عملية رفع تخصيب اليورانيوم.

وقال صالحي إنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

وكان رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أبلغ مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأقرت إيران، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قانونا لزيادة تخصيب اليورانيوم، ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، والذي تتهم طهران إسرائيل بالضلوع في مقتله.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد انسحبت في مايو/آيار 2018، من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ومنذ ذلك الوقت شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض سلسلة من العقوبات على إيران في محاولة لتقليص نفوذها الإقليمي.