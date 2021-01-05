يقضي عطلة رأس السنة في بريطانيا... إصابة الرئيس الأرميني بفيرس كورونا

أصيب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، الذي يقضي عطلة رأس السنة الجديدة في لندن مع أسرته، بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "هاربارك" المحلية، الثلاثاء، نقلا عن بيان لمكتب رئيس الجمهورية "احتفل الرئيس أرمين سركيسيان بالعام الجديد في لندن مع عائلته وأحفاده. في 3 يناير، أجرى سركسيان عملية جراحية ناجحة في ساقه في لندن. ومع ذلك، ظهرت على الرئيس أيضًا أعراض لنوع جديد من فيروس كورونا. وأدى الاختبار الذي جاءت نتيجته إيجابية. سيواصل أعماله عن بعد".

في غضون ذلك، أعلن المركز الوطني للسيطرة والوقاية من الأمراض في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات 160544 حالة، بالإضافة وفاة 14 شخصاً.

وجاء في بيان المركز: "يبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 160544 حالة، تعافى 145759 شخصا، وتوفى 2828 مريضا. بلغ عدد فحوص الكشف عن الفيروس 600306 فحصا".

كانت أرمينيا قد أعلنت حجرا صحيا في البلاد حتى يوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية، في وقت سابق، عزمها شراء 600 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا بقيمة 6.3 مليون دولار.

وأشارت الخدمة الصحفية للوزارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن شراء اللقاح مع منشأة كوفاكس العالمية للقاحات.

وقالت وزارة الصحة في بيان "من المخطط شراء حوالي 600 ألف جرعة لقاح لنحو 300 ألف شخص معرضين للخطر"بدون ذكر اسم البلد الذي يُخطط لشراء اللقاح منه.