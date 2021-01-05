بوتين وميركل يناقشان إنتاج لقاح مشترك لمواجهة كورونا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء، التعاون في مجال مواجهة جائحة الكورونا، مع التركيز على آفاق إنتاج لقاح مشترك.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مناقشة مسائل التعاون في مواجهة جائحة الكورونا مع التركيز على آفاق الإنتاج المشترك للقاح، وتم الاتفاق على مواصلة هذا الموضوع من قبل وزيري الصحة للدولتين".

يضاف إلى ذلك أن قضية التسوية الأوكرانية الداخلية تم التطرق إليها أيضا، خاصة في سياق تنفيذ "حزمة إجراءات مينسك" والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمم "صيغة نورماندي".

يذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس/آب".

تم إنشاء اللقاح في مركز "غامالي" على أساس منصة مدروسة جيدًا لناقل الفيروس الغدي البشري.

في الصيف، أكملت بنجاح مرحلتين من البحث على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، والذين طوروا في النهاية استجابة مناعية وأجسامًا مضادة لـ SARS-CoV-2. ويتم الآن الانتهاء من اختبارات ما بعد التسجيل.