بقيمة 1.68 مليار دولار.. تفاصيل أكبر صفقة دفاعية بين إسرائيل واليونان

اتفقت إسرائيل واليونان، اليوم الثلاثاء، على توقيع أكبر صفقة دفاعية بين البلدين بقيمة 1.68 مليار دولار، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي بين غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر إنه اتفق مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس على توقيع اتفاقية تعاون أمني لبناء وتشغيل وتجهيز منشأة تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 20 عاما، بقيمة 1.68 مليار دولار.

הסכם הרכש הביטחוני הגדול ביותר אי פעם בין ישראל ליוון יוצא לדרך.



אני שמח לעדכן שכפי שסיכמתי עם מקבילי היווני, בקרוב יצא לפועל הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות בגובה 1.68 מיליארד $ להקמה, תפעול וציוד של מתקן אימונים לחיל האוויר היווני למשך 20 שנה. pic.twitter.com/uYQCDiIl6T — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 5, 2021

وقالت القناة "12" العبرية، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية فازت بالمنافسة الدولية لإنشاء مركز تدريب جوي للقوات الجوية اليونانية.

وأوضحت أن شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية هي من ستتولى تنفيذ المشروع.

وأضافت أن العقد الضخم، الذي سيتم التوقيع عليه في القريب، يتضمن إقامة "إلبيت" مدرسة للطيران لصالح سلاح الجو اليوناني، على غرار المدرسة التي تديرها الشركة لصالح القوات الجوية الإسرائيلية.

وقالت إن الشركة الإسرائيلية ستقوم بتشغيل المدرسة وتوفير التدريب وأجهزة المحاكاة والدعم اللوجستي اللازم، فيما سيتم مستقبلا دراسة التعاون بين مدارس الطيران في إسرائيل واليونان.

كما ينص الاتفاق على تجهيز سلاح الجو اليوناني بـ 10 طائرات "لافي" من نوع M-346 التابعة لشركة "لوناردو" الإيطالية، التي يتم استخدمها في مدرسة الطيران الإسرائيلية وحققت نجاحا كبير، بحسب المصدر ذاته.

كذلك ستعمل "إلبيت" على تطوير منظومة طائرات T-6 (عفروني)، التابعة للقوات الجوية اليونانية.