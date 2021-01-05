الناتو يعلن التزامه بتوسيع التعاون مع مولدوفا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن الناتو يلتزم بتوسيع التعاون والمساعدة العسكرية لمولدوفا.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر: "لقد أجريت محادثة جيدة مع الرئيسة مايا ساندو وهنئتها على انتخابها. لا يزال الناتو ملتزماً بتوسيع تعاوننا والمساعدة في تحديث مؤسسات الدفاع والأمن في مولدوفا".

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 5, 2021

وأدت مايا ساندو اليمين الدستورية 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتولي رئاسة مولدوفا في كيشيناو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وصرحت ساندو، التي أدت اليمين على الدستور في الحفل، في خطابها أنها ستتبنى مبادئ عملية تكامل الاتحاد الأوروبي أثناء عملها.

وقالت ساندو إن الانتخابات البرلمانية المبكرة يجب أن تكون السبيل الوحيد لتصفية الهيئة التشريعية والعودة من طريق مسدود.

وكان قد جرى انتخاب ساندو (48 عاما) الشهر الماضي بعد فوزها في انتخابات شهدت منافسة شديدة أمام الرئيس إيجور دودون.