نظام الكهرباء في فنزويلا يتعرض للهجوم

أبلغت السلطات الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، عن هجوم استهدف نظام الكهرباء في البلاد، وألحق الضرر بنظام نقل الطاقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الكهربائية في مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى.

فنزويلا- سبوتنيك. قال نائب الرئيس الفنزويلي، دلسي رودريغيز، إن "شبكة الكهرباء في فنزويلا تعرضت للهجوم، اليوم الثلاثاء، كما لوحظت مشاكل الكهرباء في العاصمة وولايات أخرى".

ونشرت الحكومة الفنزويلية تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيه: إن "الهجوم نفذ على شبكة الكهرباء الوطنية، اليوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وألحق الضرر بنظام نقل الطاقة في محطة "جوري" للطاقة الكهرومائية وأدى إلى انخفاض القدرة في مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى".

ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة حيثيات هذه الحادثة.