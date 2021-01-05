باقري: أيادينا على الزناد للرد على أي اعتداء بشكل واسع على أدنى خطأ من الأعداء

أكد قائد أركان الجيش الإيراني محمد باقري، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للرد على أي اعتداء خارجي ضدها، وذلك في ظل المخاوف الإيرانية من ضربة أمريكية محتملة ضدها.

طهران- سبوتنيك. وقال باقري، في كلمته خلال فعاليات المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة بالجيش الإيراني حسبما ذكر التلفزيون الرسمي "على الرغم من أن إيران لا تنوي غزو أي دولة أو القيام بعدوان على أي دولة مجاورة، لكنها مستعدة لأي تهديد، وأيدي قواتها المسلحة على الزناد للرد على أي اعتداء، وإذا ارتكب الأعداء أدنى خطأ، فإن القوات المسلحة سترد بشكل واسع".

وأضاف باقري "كانت هناك تحركات للجيش الأميركي الإرهابي والإجرامي في المنطقة في الأيام الأخيرة، وتظهر تحركات القاذفات الاستراتيجية الأميركية أو غيرها من التحركات نوعا من إظهار القوة وإثارة الذعر، كما اتهموا الجمهورية الإسلامية بالتجهيز والاستعداد ولكن تدريباتنا تؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد كامل للدفاع عن حدود البلاد البرية والجوية والبحرية والأمنية القومية".

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "نستبعد أن تخطئ أمريكا في حساباتها وتدخل مغامرة جديدة، فهي تدرك قوة الردع الدفاعية لإيران، وما يشاع في الإعلام هو حرب إعلامية لإثارة التوتر لمصلحة البعض في المنطقة".

هذا واستبعدت إيران، في وقت سابق إقدام الولايات المتحدة على محاربتها في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حاليا، وأكدت أنها لن تكون البادئة بالحرب.

وتابع ربيعي "طهران لن تكون البادئة بالحرب، لكنها ستدافع بكل قوتها عن مصالحها الوطنية وحدود البلاد".

وازدادت حدة التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران مع حلول الذكرى الأولى للاغتيال، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عن إصرارهم على الثأر لمقتل سليماني، وإعلان الولايات المتحدة تواجد قطع بحرية عسكرية لها بمنطقة الخليج لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الإيرانية.