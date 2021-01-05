وزير الدفاع التركي يؤكد ثقة بلاده في تجاوز أي خلافات مع اليونان

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، عن ثقة بلاده في إمكانية تجاوز أي خلافات مع جارتها اليونان عبر التفاوض.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أكار في تصريحات للصحفيين قبيل استقباله سفير ألمانيا لدى أنقرة يورغن شولتز: "سياسة تركيا حيال شرق البحر المتوسط واضحة منذ البداية ونؤيد القانون الدولي وننتظر تنفيذ الاتفاقيات الثنائية".

ولفت أكار إلى "ضرورة حل جميع الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات وإيجاد حل سياسي لها".

وأضاف: "طرحت العديد من القضايا في إطار الأعمال الجارية حتى الآن، لذا ننتظر استئناف المفاوضات الاستكشافية مع الجانب اليوناني لمناقشة هذه القضايا من جهة والمحادثات في نطاق التدابير لبناء الثقة ومناقشة إجراءات الفصل من جهة أخرى".

كما أعرب وزير الدفاع التركي عن ثقته بإمكانية وضرورة حل الخلافات مع اليونان "في إطار المفاوضات".

ولفت إلى مساهمة ألمانيا في حل الخلافات شرقي البحر المتوسط وتحقيق السلام فيه موضحا: "ننتظر من الدول الأخرى تقييم المشاكل بين تركيا واليونان بشكل واقعي".

من جانبه قال السفير الألماني شولتز: "ننتظر خفض حدة التوتر في المنطقة بأسرع وقت ممكن، وأفضل طريقة لذلك المفاوضات بين الطرفين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد قمته الشهر الماضي لبحث مستقبل العلاقة مع تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط؛ لكنه أرجأ عقوباته حتى آذار/مارس المقبل.

وعقدت تركيا واليونان عدة لقاءات بوساطة حلف شمال الأطلسي ضمن مساعي تخفيض الاحتكاك بينهما لكنها تعطلت في ظل مواصلة أنقرة أنشطتها التي تراها أثينا استفزازية.

وأعلنت تركيا إخطارا بحريا لقيام سفينة الرئيس عروج بأنشطتها في خليج أنطاليا شرق المتوسط حتى حزيران/يونيو المقبل.