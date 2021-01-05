تفاصيل جديدة حول اختفاء الملياردير الصيني مؤسس "علي بابا"

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة بشأن اختفاء الملياردير الصيني، جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا"، والذي أرجعه البعض سابقا إلى خلافات مع بكين حول السياسات.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن جاك ما ليس مفقودا ولكنه قرر التواري عن الأنظار لبعض الوقت.

ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك، صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع، أن الملياردير الصيني لم يظهر علنا منذ أن تحدث خلال منتدى في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتقد فيه المنظمين الماليين في الصين.

بعد فترة وجيزة، تم تعلق الطرح الأولي لشركة "آنت جروب" التابعة لما، والذي سجل الأولي الذي سجل رقما قياسيا، من قبل بورصات الأوراق المالية في شنغهاي وهونغ كونغ.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن

ما واثنين من المسؤولين التنفيذيين في مجموعة "آنت" استدعاهم المنظمون وأجروا مقابلات معهم.

وقال الملياردير الصيني في خطابه في أكتوبر/ تشرين الأول إن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي".

كان من المفترض أن يشارك ما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الحلقة النهائية من برنامج "أبطال الأعمال في أفريقيا" وهو مسابقة لأصحاب المشاريع الأفارقة، ولكن تم استبداله بمسؤول تنفيذي في شركة "علي بابا".

وفي الشهر الماضي، وضعت سلطات المنافسة في الصين مجموعة "علي بابا" العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت على ذمة التحقيق، بتهمة قيامها بممارسات احتكارية.