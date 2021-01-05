أمريكا تعلق على فتح الحدود بين السعودية وقطر

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على قرار فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) نقلا عن قناة "الحرة" الأمريكية، فقد رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار، وأكد متحدث باسمها أن "حل الخلاف الأوسع الذي دام 3 سنوات بين الدول الأربع وقطر هو في مصلحة كل أعضاء مجلس التعاون الخليجي وكذلك في مصلحة الولايات المتحدة".

وتقرر، أمس الاثنين، فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بعد وساطة كويتية، إيذانا بمصالحة تنهي الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017، حين قاطعت 3 دول خليجية ومصر، الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.

وقال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء أمس الاثنين، وقبل ساعات من انطلاق القمة الخليجية في السعودية، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء اليوم".

ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إن هناك اتفاق يقضي بإنهاء السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر وتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بعناق فور نزوله سلم الطائرة لدى وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.