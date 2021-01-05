بقيمة 7.5 مليار يورو.. بلجيكا تضبط شحنات هائلة من الكوكايين

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، ضبط نحو 65,5 طنا من الكوكايين خلال العام الماضي.

وقالت وزارة المال البلجيكية، في بيان لها إن هذه الكميات جرى ضبطها في مدينة أنتويرب في 2020، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجرى تقدير قيمة هذه المخدرات بـ7,5 مليارات يورو، وذلك على أساس متوسط سعر في الاتحاد الأوروبي محدد بـ68,5 يورو للجرام الواحد.

وبهذا المستوى القياسي من المخدرات، يحافظ ميناء المدينة الساحلية على موقعه كأبرز مدخل لهذه المخدرات إلى أوروبا.

وذكر بيان الوزارة المشرفة على السلطات الجمركية أنه بعدما بلغت كمية المضبوطات 4,7 أطنان في 2013، ازدادت كمية المخدرات المهربة من أمريكا اللاتينية نحو أربع عشرة مرة في 2020.

وفي عام 2019، بلغت كميات الكوكايين المضبوطة في المدينة البلجيكية 62,1 طنا. وفي أغلب الأحوال يتم تهريب هذه الشحنات بصورة مموهة داخل حاويات منقولة عبر البحر.

وبحسب البيان فإن كل من كولومبيا والبرازيل والإكوادور تأتي في المراتب الثلاث الأولى للبلدان المصدّرة لهذه الشحنات، بينما تعد إسبانيا وهولندا مدخلين رئيسيين آخرين بعد بلجيكا لهذه المخدرات إلى أوروبا.