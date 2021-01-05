تسجيل
22:06 GMT05 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحرس الثوري الإيراني

    إيران تتعهد "برد حاسم وصارم" على أي تحرك إسرائيلي ضدها

    © REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104294/71/1042947127_0:130:2500:1537_1199x675_80_0_0_d9dbe00902965f2de304bac8a00e8799.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101051047716883-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7/

    ذكرت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن طهران قالت، اليوم الثلاثاء، إنها ستوجه "ردا حاسما"، على أي تحرك إسرائيلي ضدها، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

    كانت إيران قد قالت، أمس الاثنين، إنها "استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة في منشأة نووية، وهي خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترامب.

    المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
    МИД РФ
    روسيا تكشف السبب الرئيس وراء استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم

    وهذا القرار هو الأحدث في عدة انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.

    نتنياهو يهدد

    وقال نتنياهو، إن "هدف هذه الخطوة هو تطوير أسلحة نووية، وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بذلك. وتقول إيران إنها لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية.

    رد حاسم على أي تحرك إسرائيلي

    ونقلت وكالة "نورنيوز" الإيرانية للأنباء عن مسؤول أمني لم تذكر اسمه قوله، "هذا النظام (إسرائيل) يجب أن يعرف أن أي عدوان على مصالح إيران وأمنها من أي جهة وبأي شكل، سواء أعلن (إسرائيل) المسؤولية عنه أو نفى، سيُواجه برد حاسم وصارم من إيران ضد هذا النظام".

    وأضاف المصدر الأمني، ​​أن "التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على زيادة تخصيب اليورانيوم في الإطار القانوني من قبل إيران إلى 20٪ هي اعتراف واضح نسبيا بدور الكيان الصهيوني في الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها إيران في الأشهر الأخيرة".

    وتابع،

    في ظل هذه الظروف، على الكيان الصهيوني أن ينتظر حتى يتلقى عواقب ما تعرضت له إيران من هجمات في السابق، والتي يتحمل مسؤوليتها قادة هذا الكيان بشكل كامل.

    ونقلت وكالات أنباء إيرانية ووسائل إعلام حكومية هذا التصريح على نطاق واسع.

    كيف ستزيد إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصب؟

    وعلى صعيد منفصل، قدمت إيران اليوم الثلاثاء، مزيدا من التفاصيل عن قرارها الخاص بالتخصيب قائلة إن لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى تسعة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 20 في المئة شهريا.

    وأفادت وسائل إعلام حكومية، بأن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال "ننتج في الوقت الحاضر 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 20 في المئة كل ساعة. لدينا طاقة إنتاجية شهرية من ثمانية إلى تسعة كيلوغرامات للوصول إلى 120 كيلوغراما المنصوص عليها في القانون".

    وقرار تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20 في المئة كان أحد التحركات العديدة المذكورة في قانون أقره البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون، الشهر الماضي ردا على مقتل أكبر عالم نووي في البلاد، محسن فخري زاده، والذي حملت طهران، إسرائيل، المسؤولية عنه.

    وبدأت طهران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي تدريجيا في 2019 ردا على انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منه في 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفعت بموجبه.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأوروبي ينتقد إيران مجددا ويرى ما فعلته "خرقا للاتفاق النووي"
    بارود في منطقة الخليج... هل تفعلها إيران أم يسبقها ترامب
    روسيا تكشف السبب الرئيس وراء استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم
    عناق بالأحضان لمواجهة "سلوك إيران التخريبي"... تغيرات قادمة وآفاق جديدة مثيرة للاهتمام والتتبع
    الكلمات الدلالية:
    رد, إيران, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك