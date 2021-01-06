السلطات الأمنية في واشنطن تحذر أنصار ترامب من حمل السلاح بعد تصديق نتائج الانتخابات

نشرت السلطات في العاصمة ​واشنطن​ المئات من قوات الحرس الوطني لل​مساعدة​ في حفظ النظام، تحسباً لاندلاع ​احتجاجات​ عقب تصديق ​الكونغرس​ على نتائج ​الانتخابات الرئاسية​.

ونقل موقع " USNEWS" الأمريكي تصريحات قائد ​الشرطة​ في العاصمة روبرت كونتي الذي قال "تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لن يتم التهاون معه"، مضيفا أنه سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير ​العنف​.

وتضمن بيان الحرس الوطني بواشنطن أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم ​حكومة​ المدينة، والسيطرة على الحشود ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ. وقال كونتي إن أفرادا من شرطة الكونغرس وشرطة المتنزهات والخدمة السرية سينضمون إليهم.

ودعت السلطات أنصار ترامب لعدم حمل ال​أسلحة​ النارية خلال ​الاحتجاجات​ التي سترافق تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من أنصار الرئيس ​دونالد ترامب​، بينهم بعض الجماعات القومية اليمينية المتطرفة، التي تحمل ​السلاح​ علانية، لمعارضة هزيمته أمام الرئيس المنتخب ​جو بايدن​.