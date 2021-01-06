الجيش الإيراني: مناورات الطائرات المسيرة تضمنت الهجوم على أهداف بعيدة

قال مساعد القائد العام للجيش الإيراني لشؤون العمليات الأدميرال محمود موسوي، إن الهجوم على أهداف بعيدة وثابتة ومتحركة في الجو والبر والبحر، كان من الأهداف الرئيسية للمناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أضاف موسوي على هامش إقامة أول مناورات قتالية كبرى لمسيّرات الجيش الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه "في ضوء المميزات المتوفرة في مسيّرات الجيش عبر استخدام منظومات صاروخية ورشاشة فهي قادرة على تنفيذ عمليات ناجحة ضد الطائرات المأهولة وغير المأهولة على ارتفاعات عالية".

وأوضح أنه "تم تسليح الطائرات المسيرة بأحدث صواريخ "جو-سطح" وكذلك بالقنابل الذكية وبالغة الدقة، لتوفير إمكانية تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة في البر والبحر".

وأشار موسوي إلى أن "المنظومات المضادة للحرب الإلكترونية في الطائرات المسيرة الإيرانية، وفر لها إمكانية الهروب من المنظومات الرادارية بسهولة والهجوم على الأهداف المطلوبة في مسافات بعيدة وبأقل خطأ ممكن".

كما اعتبر القائد العسكري الهجوم على أهداف بعيدة وأهداف ثابتة ومتحركة في الجو والبر والبحر، من الأهداف الرئيسية للمناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش".

وكان الجيش الإيراني قد أعلن أمس عن أجراء أول مناورة قتالية كبرى بمشاركة المئات من الطائرت المسيرة.

وأكد أن "إيران أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطائرات بدون طيار".