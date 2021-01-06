صحيفة: فرنسا تعلن تأجيل زيارة كل وفودها إلى لبنان لأجل غير مسمى

كشفت صحيفة عربية، يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ السلطات الفرنسية قرار بتأجيل كل زيارات الوفود الدبلوماسية والبرلمانية إلى لبنان لأجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر خاصة أن السفارة الفرنسية في بيروت قررت تأجيل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي إلى لبنان الذي كان منتظرا وصوله، بسبب الظروف الصحية وإلى أجل غير مسمى.

وكانت السفارة الفرنسية حجزت مواعيد لأعضاء الوفد الستة مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ومع بعض السياسيين ورؤساء الطوائف اللبنانية ضمن إطار تحرك هادف إلى إعادة تفعيل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تتخلى عن لبنان في وقت يحتاج فيه إلى المساعدة.

ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.