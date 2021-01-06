زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته الاقتصادية في جميع القطاعات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن جهوده لإعادة بناء اقتصاد البلاد خلال الـ 5 سنوات الماضية فشلت تقريبا في جميع القطاعات.

واعترف كيم بارتكاب أخطاء في السياسة الاقتصادية، وذلك في مستهل مؤتمر جديد لحزب العمال الحاكم، حسبما أفادت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء.

وأوضح أنه "تم التخلف عن تحقيق أهداف الخطة التنموية الخمسية التي تم وضعها في 2016 في معظم الجوانب".

وأشار إلى أن "الاستراتيجية الاقتصادية الخمسية التي أقرت عام 2016 قد فشل تحقيقها، داعيا إلى تعزيز اعتماد كوريا الشمالية على نفسها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل تقدمها".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، أشاد كيم بالعاملين في الحزب لـ"ضمان أوضاع مستقرة ضد الفيروس من البداية إلى النهاية"، لافتا إلى أنهم "تغلبوا بحزم على الصعوبات في مواجهة أزمة صحية عالمية مطولة وغير مسبوقة".

كما وعد كيم بأن يبحث الحزب عن طريقة جديدة "لتحقيق قفزة جذرية للأمام".