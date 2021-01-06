سيارة لترامب في مزاد علني... والمبلغ المطلوب للحصول عليها.. صورة

نشرت شركة مزادات أمريكية على موقعها الإلكتروني إعلانا للبيع تضمن سيارة من طراز فيراري كانت مملكوكة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وجاء على موقه شركة "ميكوم" للمزادات التجارية الإعلان مرفق بصورة للسيارة من طراز "فيراري - إف 430" حمراء اللون وموديل سنة 2007.

Donald Trump's Ferrari will head to auction during the final days of his presidency — tour the $500,000 car https://t.co/Ro0PtMY1Jl

Sweet Wip! pic.twitter.com/UnFq8ArmKM — MCSPCCORP (@MCSPCorp) January 6, 2021

وأرفق الموقع المعلومات التفصيلية عن السيارة ومالكها وكل ما تتميز به وأبرزها أنها كانت مملوكة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب الموقع فإن السيارة المعروضة للبيع قطعت نحو 11 ألف كيلومتر فقط، وهي مسافة قصيرة لسيارة سريعة ورياضية مما يشير أنه تم استخدامها بشكل قليل.

ووضع الموقع تسعيرة للسيارة المعروضة للبيع تتراوح بين 400 و500 ألف دولار أمريكي.