إعلام: فوز الديمقراطي وارنوك بأحد مقعدي جورجيا بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي

أفادت تقارير صحفية أمريكية، بأن الديمقراطي رافائيل وارنوك، فاز بأحد مقعدي ولاية جورجيا في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن ذلك يجعل الحزب الذي ينتمي له الرئيس المنتخب جو بايدن يفصله مقعد واحد على التساوي مع الجمهوريين في المجلس.

WATCH: Democrat Rev. Raphael #Warnock speaks about how he will take on his new role in the Senate. #GeorgiaRunoff pic.twitter.com/FsI4ehBWVm — Deanna Fry (@DeannaFryTV) January 6, 2021

وأوضحت الوكالة أن "الديمقراطي رافائيل وارنوك فاز بأحد مقعدي الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا يوم الأربعاء، ليصبح أول سيناتور أسود في تاريخ ولايته".

وأضافت أن "التركيز ينتقل حاليا إلى السباق الثاني بين بيرديو والديمقراطي جون أوسوف".

كان وارنوك قد قال صباح اليوم الأربعاء إنه سيعمل من أجل جميع سكان ولاية جورجيا وذلك بعد تقدمه في نتائج الانتخابات التي لم تظهر بعد بالكامل.

وأضاف وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت "أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات".

يذكر أنه لم يفز أي ديمقراطي بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا منذ 20 عاما.

ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين. لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.