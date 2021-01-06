كوريا الجنوبية تتحرك عسكريا باتجاه مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلتها

وصلت مدمرة كورية جنوبية، إلى المياه بالقرب من مضيق هرمز للتعامل مع عملية احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن مسؤول حكومي قوله إن "المدمرة "تشوي يونغ"، التابعة لوحدة تشونغ هيه العسكرية المعنية بمحاربة القرصنة البحرية، وصلت المنطقة فجر أمس الثلاثاء للتعامل مع حادثة احتجاز الناقلة "هانكوك كيمي"، مؤكدا أن الوحدة بدأت في أداء مهمتها.

وأوضحت الوكالة، أن "المدمرة كانت متواجدة في اليوم السابق جنوبي ميناء مسقط، وتم إرسالها إلى محيط هرمز في أعقاب إبلاغها بالوضع حول احتجاز الناقلة".

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية، أن "المدمرة تخطط للتعامل مع الوضع بالتعاون الوثيق مع القوات البحرية المشتركة في البحرين ووزارة الخارجية الكورية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية".

ووعدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، "باتخاذ الرد القانوني على احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية"، مضيفة أنها "تجري عملية التحقق من حقيقة إدعاء إيران بأن احتجاز ناقلة النفط نتج عن التلوث البيئي، والجدل حول ما إذا كانت الناقلة تبحر في المياه الإقليمية أم الدولية، والتزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي أثناء عملية صعود إلى ناقلة النفط".

وكانت إيران قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، إيقاف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج. وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك".

كما كشفت البحرية الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وأوقفتها في منطقة الخليج، بدعوى تلويثها للبيئة". وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".